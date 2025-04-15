Прием участников закрыт в программе «Герои Приангарья»

В Иркутской области подошла к концу регистрация в образовательной программе «Герои Приангарья». Стоит отметить, что заявку подал 1001 участник спецоперации, а именно ветераны СВО, представители Росгвардии и МВД, среди которых есть 40 кавалеров ордена Мужества. Об этом КП-Иркутск рассказали власти Приангарья.
— Такое количество говорит о том, что интерес к программе велик, — говорится в сообщении. — Это, безусловно, подчеркивает значимость и престиж программы. Наши защитники, которые пройдут обучение, продолжат служить стране и будут работать на благо жителей региона.
Теперь участникам, которые зарегистрировались, заполнили анкету и написали эссе, предстоит пройти тестирование. Оно состоится сегодня, 15 апреля, в 17:00 по иркутскому времени. Стоит отметить, что у участников СВО есть ровно трое суток, чтобы выполнить задание. О результатах претенденты на участие в программе узнают в личном кабинете.
Сибиряков, которые пройдут тестирование, ждет собеседование в начале мая. Обучение начнется 21 июля. В течение года участники программы освоят модуль «Государственное и муниципальное управление» под руководством опытных наставников из органов власти Иркутской области.