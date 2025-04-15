Прием участников закрыт в программе «Герои Приангарья»

Теперь участникам, которые зарегистрировались, заполнили анкету и написали эссе, предстоит пройти тестирование. Оно состоится сегодня, 15 апреля, в 17:00 по иркутскому времени. Стоит отметить, что у участников СВО есть ровно трое суток, чтобы выполнить задание. О результатах претенденты на участие в программе узнают в личном кабинете.