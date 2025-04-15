В Екатеринбурге на трех улицах установят новые дорожные знаки

В период с апреля по июнь 2025 года в Екатеринбурге установят три новых дорожных знака, которые поспособствуют улучшению транспортной ситуации. Об этом рассказали в администрации города.
На участке улицы Технической, который проходит от Теплоходного переулка до улицы Надеждинской, будет установлен знак «Остановка запрещена». Запрет на парковку дополнят табличкой «Работает эвакуатор».
— Возле домов № 23 по улице Технической и № 3 по улице Билимбаевской установят знаки «Движение направо», которые будут запрещать поворот в других направлениях и движение прямо, — добавили в мэрии.
Установка знаков пройдет в рамках работы по оптимизации дорожного движения в Екатеринбурге. Ранее на Серовском тракте уже были установлены новые знаки, ограничивающие скорость.