Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В парке Гагарина в Челябинске появятся фудкорт и теннисно-шахматная школа

В челябинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина появятся фудкорт, дом творчества и теннисно-шахматная школа. Сейчас ищут подрядчика, который поставит и установит быстровозводимые конструкции. Начальная цена контракта составляет более 222,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

Источник: Pchela.News

Про «Дом творчества»

Согласно технической документации, победителю торгов предстоит поставить и установить одноэтажное сборно-разборное каркасное здание «Дом творчества» площадью не менее 377 и не более 415 квадратных метров. В здании должны быть санузлы, хозяйственные помещения, а также помещения свободной планировки.

Здание включает в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение, автоматическую пожарную сигнализацию).

говорится в документации

Про «Фудкорт»

Площадь одноэтажного быстровозводимого сборно-разборного каркасного здания «Фудкорт» не должна превышать 950 квадратных метров. Его длина будет не более 85 метров, а ширина — 15,8 метра. В помещении будут основной зал, детское кафе, санузлы, хозяйственные помещения, студия DJ, а также зона разгрузки продуктов питания.

Про «Теннисно-шахматную школу»

Быстровозводимое здание «Теннисно-шахматной школы» будет площадью не более 421 квадратного метра. Длина объекта составит не более 32,4 метра, а ширина — 14,3 метра. В здании должны предусмотреть холл, гардероб, служебное помещение, санузел, шахматный зал, раздевалки и зал настольного тенниса.

Сейчас идёт приём заявок от потенциальных подрядчиков. Победителя определят 29 апреля. Он должен будет в течение десяти месяцев поставить и установить объекты.