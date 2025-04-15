В парке Гагарина в Челябинске появятся фудкорт и теннисно-шахматная школа

В челябинском парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина появятся фудкорт, дом творчества и теннисно-шахматная школа. Сейчас ищут подрядчика, который поставит и установит быстровозводимые конструкции. Начальная цена контракта составляет более 222,8 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.