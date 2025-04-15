В парке Гагарина в Челябинске появятся фудкорт и теннисно-шахматная школа

Про «Дом творчества»
Согласно технической документации, победителю торгов предстоит поставить и установить одноэтажное сборно-разборное каркасное здание «Дом творчества» площадью не менее 377 и не более 415 квадратных метров. В здании должны быть санузлы, хозяйственные помещения, а также помещения свободной планировки.
Здание включает в себя всё необходимое внутреннее инженерное обеспечение в максимальной заводской готовности (отопление, вытяжную вентиляцию, водоснабжение, канализацию, электрическое освещение, видеонаблюдение, автоматическую пожарную сигнализацию).
Про «Фудкорт»
Площадь одноэтажного быстровозводимого сборно-разборного каркасного здания «Фудкорт» не должна превышать 950 квадратных метров. Его длина будет не более 85 метров, а ширина — 15,8 метра. В помещении будут основной зал, детское кафе, санузлы, хозяйственные помещения, студия DJ, а также зона разгрузки продуктов питания.
Про «Теннисно-шахматную школу»
Быстровозводимое здание «Теннисно-шахматной школы» будет площадью не более 421 квадратного метра. Длина объекта составит не более 32,4 метра, а ширина — 14,3 метра. В здании должны предусмотреть холл, гардероб, служебное помещение, санузел, шахматный зал, раздевалки и зал настольного тенниса.
Сейчас идёт приём заявок от потенциальных подрядчиков. Победителя определят 29 апреля. Он должен будет в течение десяти месяцев поставить и установить объекты.