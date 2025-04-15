Московские школьники получили 825 дипломов Всероссийской олимпиады

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Юные москвичи получили 825 дипломов по итогам Всероссийской олимпиады школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Отличные результаты сборной Москвы: подведены итоги Всероссийской олимпиады школьников по 12 предметам. Завершились соревнования по информатике, физике, химии, обществознанию, истории, астрономии, искусству (МХК), русскому, испанскому, немецкому, итальянскому и китайскому языкам. У москвичей 825 дипломов: 156 — победителей, 669 — призёров», — рассказал Собянин.
Мэр отметил, что это на 213 наград больше, чем по этим предметам в прошлом году.
«Абсолютными победителями стали 14 москвичей. Лидерами сразу нескольких соревнований — 39 школьников. Поздравляю ребят с замечательными результатами. Желаю удачи и новых побед», — добавил Собянин.
Он подчеркнул, что в этом году в финале Всероссийской олимпиады участвуют больше трёх тысяч столичных школьников. Это рекордное число — в 2024 году было на тысячу меньше.
«Соревнования проводятся по 24 предметам и проходят в 14 субъектах России и на федеральной территории “Сириус”. Имена всех победителей станут известны 30 апреля», — уточнил Собянин.