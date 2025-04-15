Почему психотерапией пытаются лечить все на свете?

Не подумайте, что я злорадствую. Я с огромным почтением и трепетом отношусь к психологии. Лучшим представителям этой славной науки у меня заготовлено отдельное место (чуть было не написала «в аду») на специальной философской полочке в книжном шкафу. Франкл, Фромм, Фрейд, Юнг, Ялом соседствуют у меня с Бердяевым, Шестовым, Кьеркегором, Камю и Шопенгауэром. Психология — лучшее, что за годы цивилизации люди придумали для борьбы с томлением духа. Раньше некоторые функции психотерапевтов выполняли священники, друзья и совсем уж ни в чем не повинные попутчики в дальней дороге. И те, и другие, и третьи справлялись в лучшем случае на троечку. Да, могли выслушать и не осудить, да, готовы были поддержать словом, но вот сформулировать важный вопрос, поднести к твоему лицу честное зеркало — тут мимо. А сейчас красота: плати деньги квалифицированному специалисту и познавай самого себя по заветам Сократа.