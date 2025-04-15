В правительстве Башкирии обсудили благоустройство Уфы

На улице Чернышевского ремонт проведут на тротуарах на чётной стороне — от улицы Цюрупы до Ленина и от Ленина до улицы Карла Маркса. На улице Мустая Карима ремонт ожидается на обеих сторонах участка от Чернышевского до Коммунистической.