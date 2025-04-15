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В правительстве Башкирии обсудили благоустройство Уфы

На правительственном совещании «Час благоустройства» Ратмир Мавлиев доложил главе Башкирии о планах по благоустройству общественных пространств в Уфе.

Так, в течение году планируется реконструировать парк имени Ленина. На территории отремонтируют фонтаны, уличное освещение, установить малые архитектурные формы, медиацентр, установят интерактивную площадку со сценой, амфитеатром, навесом с качелями и игровыми элементами.

На Коммунистической улице установят памятник Мидхату Шакирову и благоустроят территорию — уложат гранитную плитку, высадят газоны, установят освещение. На театральной улице в рамках реконструкции создадут галерею современного искусства, амфитеатр и установят малые архитектурные формы. Также в Уфе обновят улицу Ферина. На Коммунистической улице также благоустроят сквер «Уфимские липы» в теме «Путь писателя».

Также запланирован ремонт тротуаров — на улицах карима, Чернышевского и Цурюпы. Работы проведут по нечетной стороне улицы Цурюпы на отрезках от Коммунистической до Заки Валиди и от Чернышевского до Коммунистической.

На улице Чернышевского ремонт проведут на тротуарах на чётной стороне — от улицы Цюрупы до Ленина и от Ленина до улицы Карла Маркса. На улице Мустая Карима ремонт ожидается на обеих сторонах участка от Чернышевского до Коммунистической.