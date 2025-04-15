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Желтый уровень опасности введен в Челябинской области из-за сильного ветра

Желтый уровень опасности введен в Челябинской области из-за сильного ветра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +17° 4 м/с 94% 749 мм рт. ст. +16°

«Желтый — погода потенциально опасна. Период предупреждения: с 8:00 до 20:00 16 апреля. Основание: отдельные порывы 15−20 м/с», — говорится в комментарии Гидрометцентра России.

При ухудшении погодных условий водителям рекомендуется снизить скорость движения, увеличить дистанцию и избегать внезапных маневров. А пешеходам советуют обходить шаткие конструкции и не укрываться под деревьями.

На этой неделе погода на Южном Урале ожидается неустойчивой. «Из-за быстрой смены атмосферных вихрей в приземном слое ожидаются температурные качели, как в течение самой недели, так и в течение суток, сопровождаемые порывами ветра до 15−18 м/с, временами — со смешанными осадками», — комментировали ранее в Челябинском ЦГМС.

В среду с приближением северного циклона в регионе вновь возобновятся осадки и крепкий ветер, в течение суток погода вновь изменится. Ближе к выходным на периферии очередного циклона прогнозируются небольшие и умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега.