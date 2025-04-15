Желтый уровень опасности введен в Челябинской области из-за сильного ветра

На этой неделе погода на Южном Урале ожидается неустойчивой. «Из-за быстрой смены атмосферных вихрей в приземном слое ожидаются температурные качели, как в течение самой недели, так и в течение суток, сопровождаемые порывами ветра до 15−18 м/с, временами — со смешанными осадками», — комментировали ранее в Челябинском ЦГМС.