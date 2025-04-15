Мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске

— Почему у нас есть вопросы с определенными в часы пик пробками в городе — это именно то, что в центре города концентрируется большое количество одновременно машин. Но не всегда позволяет своевременно людям, особенно если авария, то это приводит к серьезным вопросам, — уточнил глава Мингорисполкома.