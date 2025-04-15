Мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске

Мэр Минска Владимир Кухарев в интервью Первому информационному телеканалу назвал основную причину пробок в Минске.
— Почему у нас есть вопросы с определенными в часы пик пробками в городе — это именно то, что в центре города концентрируется большое количество одновременно машин. Но не всегда позволяет своевременно людям, особенно если авария, то это приводит к серьезным вопросам, — уточнил глава Мингорисполкома.
Вместе с тем он добавил, что в Минске около 900 тысяч автомобилей и каждый день в столицу приезжает около 200 тысяч.
Ранее мэр Кухарев сказал, сколько мостов закроют на ремонт в Минске.
Кроме того, мэр Кухарев сказал, что средняя зарплата в Минске составляет около 1000 долларов.
Кстати, ГАИ назвала пять частых ошибок на экзаменах на водительские права в Беларуси.