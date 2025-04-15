Подростки устроили пожар в Ачинском районе

Вечером в полицию поступило сообщение о возгорании между улицами Просвещения и Подгорной. Горела сухая трава и старые постройки, площадь пожара превысила тысячу квадратных метров. К счастью, огонь удалось быстро потушить, никто не пострадал.
Сотрудники полиции пообщались с местными жителями и выяснили, что все началось с участка, где давно никто не живет. Вскоре были установлены и виновники — трое мальчишек. На допросе ребята рассказали, что катались на велосипедах, потом решили попробовать поджечь сухую траву. Пламя быстро разошлось, и испуганные школьники сбежали.
Сейчас полиция собрала все материалы по этому делу и направит их в противопожарную службу. Кроме того, поведение детей рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних.
В МВД по краю напоминают родителям: обязательно поговорите со своими детьми о том, почему нельзя играть с огнем. Даже безобидная шалость может обернуться серьезными последствиями.