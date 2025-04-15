Подростки устроили пожар в Ачинском районе

Сотрудники полиции пообщались с местными жителями и выяснили, что все началось с участка, где давно никто не живет. Вскоре были установлены и виновники — трое мальчишек. На допросе ребята рассказали, что катались на велосипедах, потом решили попробовать поджечь сухую траву. Пламя быстро разошлось, и испуганные школьники сбежали.