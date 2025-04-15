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Следком возбудил уголовное дело после обрушения в шахте в Ростовской области

Следователи осматривают место происшествия на шахте «Садкинская».

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе в хуторе Голубинка во вторник, 15 апреля, в подземной горной выработке шахты «Садкинская» произошло обрушение породы и крепи горной массы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Следователями было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.

Сейчас на месте ЧП следователями-криминалистами проводится осмотр и устанавливаются все детали и причины случившегося.

Ранее сообщалось, что прокуратурой была организована проверка в связи с ЧП на шахте.