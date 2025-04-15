Следком возбудил уголовное дело после обрушения в шахте в Ростовской области

В Белокалитвинском районе в хуторе Голубинка во вторник, 15 апреля, в подземной горной выработке шахты «Садкинская» произошло обрушение породы и крепи горной массы. По предварительным данным, под завалами могут находиться люди. Следователями было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в ростовском Следкоме.