В сочинском парке зацвело Иудино дерево

В Сочи в парке «Ривьера» яркие розовые цветы усыпали ствол и ветви церсиса. Это растение еще называют Иудино дерево.
Растение привлекаюет внимание не только своей красотой, но и множеством легенд вокруг него. У происхождения названия «Иудино дерево» есть несколько версий.
Самая известная легенда связывает дерево с Иудой Искариотом, предавшим Иисуса Христа. Согласно преданию, Иуда повесился именно на этом дереве, после чего белые цветы на нем от стыда и горя стали ярко-розовыми.
Другая версия предполагает, что название происходит от французского слова «Judée» (Иудея), откуда растение, вероятно, привезли в Европу. Затем слово трансформировалось и стало ассоциироваться с именем Иуды.
«Иудово дерево — это не только интересная история, но и потрясающая красота. Его яркие цветы появляются до листьев, превращая дерево в розовое облако», — отметили в пресс-службе парка.
Ранее сообщалось, что в сочинском лесу цветут три вида диких пионов из Красной книги.