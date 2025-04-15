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В сочинском парке зацвело Иудино дерево

Розовые цветы усыпали церсис или Иудино дерево в Сочи.

Источник: Парк «Ривьера» — Telegram

В Сочи в парке «Ривьера» яркие розовые цветы усыпали ствол и ветви церсиса. Это растение еще называют Иудино дерево.

Растение привлекаюет внимание не только своей красотой, но и множеством легенд вокруг него. У происхождения названия «Иудино дерево» есть несколько версий.

Самая известная легенда связывает дерево с Иудой Искариотом, предавшим Иисуса Христа. Согласно преданию, Иуда повесился именно на этом дереве, после чего белые цветы на нем от стыда и горя стали ярко-розовыми.

Другая версия предполагает, что название происходит от французского слова «Judée» (Иудея), откуда растение, вероятно, привезли в Европу. Затем слово трансформировалось и стало ассоциироваться с именем Иуды.

«Иудово дерево — это не только интересная история, но и потрясающая красота. Его яркие цветы появляются до листьев, превращая дерево в розовое облако», — отметили в пресс-службе парка.

Ранее сообщалось, что в сочинском лесу цветут три вида диких пионов из Красной книги.