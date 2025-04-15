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Немецкая иномарка сбила в Уфе 7-летнего ребенка: девочка госпитализирована

В Уфе 7-летнюю девочку госпитализировали после наезда BMW.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 14 апреля, в Кировском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.

Водитель BMW 316i ехал по местному проезду в направлении улицы Волонтеров и наехал на семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

По факту аварии началось административное расследование.

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