Немецкая иномарка сбила в Уфе 7-летнего ребенка: девочка госпитализирована

Вчера вечером, 14 апреля, в Кировском районе Уфы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. Об этом рассказала пресс-служба Госавтоинспекции столицы Башкирии.
Водитель BMW 316i ехал по местному проезду в направлении улицы Волонтеров и наехал на семилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу без светофора. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
По факту аварии началось административное расследование.
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