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Новая афера с 3-НДФЛ: жителям Кубани звонят от имени налоговой

Полиция Краснодарского края предупредила граждан о новой схеме мошенничества, связанной с фальшивыми уведомлениями о декларации доходов.

Источник: Новая Кубань

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России, и утверждают, что гражданин якобы не подал декларацию 3-НДФЛ за прошлый год. Мошенники используют эту информацию, чтобы под предлогом записи на прием в налоговую службу запросить у жертвы паспортные данные или ИНН.

В дальнейшем, для «идентификации» налогоплательщика, преступники создают фальшивую страницу и запрашивают личные данные, включая номер карты и CVC-код. Эти сведения злоумышленники используют для кражи денег с банковских карт и дальнейших мошеннических операций.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, важно помнить, что налоговые органы никогда не отправляют электронные письма с требованиями предоставить банковские реквизиты или данные о доходах. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и не разглашать личную информацию. Для записи на прием в налоговую инспекцию следует пользоваться официальным сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием».

Полиция Кубани продолжает работу по предупреждению подобных преступлений и призывает граждан проявлять бдительность.