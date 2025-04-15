Новая афера с 3-НДФЛ: жителям Кубани звонят от имени налоговой

Злоумышленники звонят людям, представляясь сотрудниками Федеральной налоговой службы (ФНС) России, и утверждают, что гражданин якобы не подал декларацию 3-НДФЛ за прошлый год. Мошенники используют эту информацию, чтобы под предлогом записи на прием в налоговую службу запросить у жертвы паспортные данные или ИНН.
В дальнейшем, для «идентификации» налогоплательщика, преступники создают фальшивую страницу и запрашивают личные данные, включая номер карты и CVC-код. Эти сведения злоумышленники используют для кражи денег с банковских карт и дальнейших мошеннических операций.
Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, важно помнить, что налоговые органы никогда не отправляют электронные письма с требованиями предоставить банковские реквизиты или данные о доходах. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и не разглашать личную информацию. Для записи на прием в налоговую инспекцию следует пользоваться официальным сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием».
Полиция Кубани продолжает работу по предупреждению подобных преступлений и призывает граждан проявлять бдительность.