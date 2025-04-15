Новая афера с 3-НДФЛ: жителям Кубани звонят от имени налоговой

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МВД, важно помнить, что налоговые органы никогда не отправляют электронные письма с требованиями предоставить банковские реквизиты или данные о доходах. Полицейские настоятельно рекомендуют гражданам не переходить по подозрительным ссылкам и не разглашать личную информацию. Для записи на прием в налоговую инспекцию следует пользоваться официальным сервисом ФНС России «Онлайн-запись на прием».