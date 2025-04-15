Во Владивостоке запустили новый автобусный маршрут

Во Владивостоке с 15 апреля начал курсировать новый автобусный маршрут № 24к «ТЦ “Космос” (улица Садгородская) — проспект 100-летия Владивостока». Обслуживать направление будут четыре современных автобуса МАЗ среднего класса, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Как отметили в мэрии, решение о запуске маршрута принято после анализа обращений жителей, недовольных работой существующего пригородного направления.
«Новый маршрут запущен по поручению главы Владивостока Константина Шестакова. Это позволит улучшить транспортную доступность таких микрорайонов, как Сад-город, Фанзавод и Океанская», — уточнил заместитель главы администрации Владивостока Максим Акульшин.
Перевозки выполняет муниципальное предприятие «ВПОПАТ № 1». Интервалы движения автобусов в часы пик составят 25 минут. Старт маршрута — от ТЦ «Космос», где ранее общественный транспорт не ходил.
Автобусы оснащены системой безналичной оплаты, видеонаблюдением, кондиционерами, зарядками для гаджетов и системой контроля за вниманием водителя. Водители могут работать с новой медиапанелью, отображающей все ключевые параметры маршрута.
Отмечается, что автопарк «ВПОПАТ № 1» в начале года пополнился 30 новыми автобусами белорусского производства. Часть из них уже прошла обкатку и начала выходить на городские маршруты.