Транспортный каркас Южного Урала ждет капитальный ремонт

Обновление дорог в регионе проходит в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одно из направлений — капитальный ремонт опорной дорожной сети Челябинской области. Как уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, сюда входят магистрали, которые соединяют Челябинск с другими муниципалитетами и их административными центрами, а также это дороги, например, ведущие к туристическим объектам, логистическим узлам, крупным предприятиям.