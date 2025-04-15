Транспортный каркас Южного Урала ждет капитальный ремонт

Обновление дорог в регионе проходит в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одно из направлений — капитальный ремонт опорной дорожной сети Челябинской области. Как уточнили в министерстве дорожного хозяйства и транспорта региона, сюда входят магистрали, которые соединяют Челябинск с другими муниципалитетами и их административными центрами, а также это дороги, например, ведущие к туристическим объектам, логистическим узлам, крупным предприятиям.
По словам первого замминистра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Андрея Ксензова. ремонт дорог из опорной сети является одним из приоритетных направлений.
«Именно эти дороги создают транспортный каркас и являются визитной карточкой Челябинской области. От них во многом зависит экономическое развитие региона. Их качество напрямую влияет на рост промышленности, инвестиционной и туристической привлекательности области», — прокомментировал Андрей Ксензов.
В планы дорожных работ на 2025 год включено несколько объектов опорной сети. Так, предстоит капитально отремонтировать участок автодороги «Красноуфимск — Арти — Нязепетровск — Верхний Уфалей — Касли» (отрезок с 48 по 63 км), еще участок трассы «Бирск — Тастуба — Сатка» (отрезок с 259 по 275 км) и «Кизильское — Бреды -Мариинский — граница Казахстана» (участок с 110 по 135 км).
В этом году продолжается обновление еще одного отрезка трассы «Южноуральск — Магнитогорск». Капремонт на этой магистрали идет уже не первый год. Например, в 2023-м работу коснулись свыше 50 километров, в следующем году сделали еще 20 километров.
Еще в планы включили объездные Челябинска и Магнитогорска: так отремонтируют пять участков на автодороге «Обход города Челябинска» и еще на шести отрезках «Объездной автодороге вокруг Магнитогорска» обновят покрытии.
По данным областного миндортранса, в Челябинской области проложено свыше двух тысяч километров дорог опорной сети. В прежние годы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок привели уже 85% от общей протяженности. Предполагается, что до 2030 года все дороги опорной сети будут полностью соответствовать нормативному состоянию.