50% россиян отказались от отдыха на Черном море в 2025 году: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail
Планы отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края
До разлива нефтепродуктов в Черном море 46% респондентов изначально не рассматривали Черноморское побережье Краснодарского края как место для летнего отдыха.
38% из них собирались остаться на отдых в своем регионе, 30% — выбрать зарубежный пляжный отдых, 19% планировали организовать поездки по России, но не к морю. 9% опрошенных собирались отдыхать в санатории, столько же — посетить Кавказ/горные курорты. 8% планировали отпуск на Балтийском побережье, столько же — отдых на Волге или не морской отдых за границей. 5% затруднились ответить, и столько же дали свой ответ, где самыми популярными направлениями оказались Крым, Байкал, Абхазия и Алтай.
54% респондентов изначально планировали отдых на Черном море в Краснодарском крае. У 27% планы не изменились — и они по-прежнему планируют отдыхать в этом регионе.
Среди причин, по которым люди не стали менять направление отдыха, чаще всего называли любовь к курортам Краснодарского края и нежелание что-либо менять (37%). У 26% отдых уже запланирован и оплачен, 25% доверяют мерам по ликвидации последствий, а 23% не считают ситуацию серьезной причиной для отмены отпуска. 18% россиян все равно поедут в Краснодарский край, из-за наличия родственников или недвижимости. 9% назвали это направление наиболее выгодным, а 5% дали свой ответ, где чаще всего упоминали «поездку в Сочи, который находится далеко от эпицентра».
23% россиян пока не приняли окончательное решили о смене направления, но рассматривают и другие варианты отдыха. 50% отказались от поездки на курорты Краснодарского края после новостей о разливе нефтепродуктов в Черное море.
Наиболее распространенными причинами отказа от поездки являются: недоверие к полной ликвидации последствий (77%), опасения о возможном вреде здоровью (71%), беспокойство за состояние воды и пляжей (65%). 38% не доверяют информации от властей, 17% отказались от поездки, так как это уже сделали близкие/друзья, 6% хотят сменить направление отдыха в любом случае.
Альтернативные направления отдыха
Среди тех, кто отказался от поездки в Краснодарский край, 61% уже нашли более интересное и/или выгодное по стоимости направление. 15% не планируют искать замену и 24% пока не определились с планами.
В качестве альтернативы Черноморскому побережью респонденты рассматривают:
- Зарубежный пляжный отдых — 40%
- Поездки по России (не к морю) — 22%
- Кавказ/горные курорты — 20%
- Останусь в своем регионе — 17%
- Отдых в санатории — 13%
- Отдых на Волге — 12%
- Балтийское побережье — 10%
- Отдых в других странах (не морской) — 7%
- Затруднились ответить — 7%
- Свой ответ дали 4% респондентов, где наиболее популярными направлениями оказались: Крым, Абхазия, Азовское море
Из-за смены направления у 43% опрошенных бюджет на отпуск останется примерно таким же, 22% планируют потратить больше, 14% — наоборот, меньше. 20% пока не знают, повлияет ли смена направления на бюджет.
Выбор направления отдыха
Наиболее важными факторами при выборе места летнего отдыха 57% респондентов считают наличие чистого моря и пляжей, 55% — стоимость поездки, 54% — климат и погоду.
Другие значимые факторы распределились следующим образом:
- Безопасность направления — 50%
- Уровень сервиса и комфорта — 42%
- Развитая инфраструктура (кафе, жилье, развлечения
и т. д.) — 35%
- Транспортная доступность — 30%
- Возможность отдыха с детьми — 24%
- Длительность маршрута до места отдыха — 16%
- Отзывы других туристов — 15%
- Программа активностей и развлечений — 11%
- Затруднились ответить — 3%
Восстановление туризма на Черноморском побережье Краснодарского края
Мы также спросили респондентов, какие меры могли бы повысить привлекательность курортов Черного моря после экологической катастрофы. 41% считают эффективной мерой снижение цен на отдых в пострадавших регионах. 40% настроены скептически и считают, что в ближайшие годы ничего не поможет, столько же считают, что регулярные независимые проверки воды и воздуха повлияют на повышение привлекательности курортов. 36% полагают, что поможет публикация данных о состоянии побережья, 29% — подтверждение от властей о полной ликвидации последствий. 4% затруднились ответить.
Что касается сроков восстановления туризма в регионе после экологической катастрофы, то 36% считают это возможным только через 5 и более лет. 28% — через 2—3 года, 14% полагают, что туризм полностью не восстановится, 10% затруднились ответить. 8% полагают, что восстановление возможно в течение года, и 5% считают, что уже все в порядке, и ситуация никак не повлияет на летний туристический сезон.
В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.