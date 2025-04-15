50% россиян отказались от отдыха на Черном море в 2025 году: результаты опроса Новостей Mail

Среди причин, по которым люди не стали менять направление отдыха, чаще всего называли любовь к курортам Краснодарского края и нежелание что-либо менять (37%). У 26% отдых уже запланирован и оплачен, 25% доверяют мерам по ликвидации последствий, а 23% не считают ситуацию серьезной причиной для отмены отпуска. 18% россиян все равно поедут в Краснодарский край, из-за наличия родственников или недвижимости. 9% назвали это направление наиболее выгодным, а 5% дали свой ответ, где чаще всего упоминали «поездку в Сочи, который находится далеко от эпицентра».