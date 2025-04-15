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50% россиян отказались от отдыха на Черном море в 2025 году: результаты опроса Новостей Mail

Редакция Новостей Mail выяснила мнение читателей об отдыхе на Черноморском побережье Краснодарского края в связи с экологической катастрофой, которая произошла в результате крушения нефтяных танкеров.

Ольга Толкачева
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 12—14 апреля. В опросе приняли участие свыше 22 тысяч человек из более чем 50 регионов России.

Планы отдыха на Черноморском побережье Краснодарского края

До разлива нефтепродуктов в Черном море 46% респондентов изначально не рассматривали Черноморское побережье Краснодарского края как место для летнего отдыха.

38% из них собирались остаться на отдых в своем регионе, 30% — выбрать зарубежный пляжный отдых, 19% планировали организовать поездки по России, но не к морю. 9% опрошенных собирались отдыхать в санатории, столько же — посетить Кавказ/горные курорты. 8% планировали отпуск на Балтийском побережье, столько же — отдых на Волге или не морской отдых за границей. 5% затруднились ответить, и столько же дали свой ответ, где самыми популярными направлениями оказались Крым, Байкал, Абхазия и Алтай.

54% респондентов изначально планировали отдых на Черном море в Краснодарском крае. У 27% планы не изменились — и они по-прежнему планируют отдыхать в этом регионе.

Среди причин, по которым люди не стали менять направление отдыха, чаще всего называли любовь к курортам Краснодарского края и нежелание что-либо менять (37%). У 26% отдых уже запланирован и оплачен, 25% доверяют мерам по ликвидации последствий, а 23% не считают ситуацию серьезной причиной для отмены отпуска. 18% россиян все равно поедут в Краснодарский край, из-за наличия родственников или недвижимости. 9% назвали это направление наиболее выгодным, а 5% дали свой ответ, где чаще всего упоминали «поездку в Сочи, который находится далеко от эпицентра».

23% россиян пока не приняли окончательное решили о смене направления, но рассматривают и другие варианты отдыха. 50% отказались от поездки на курорты Краснодарского края после новостей о разливе нефтепродуктов в Черное море.

Наиболее распространенными причинами отказа от поездки являются: недоверие к полной ликвидации последствий (77%), опасения о возможном вреде здоровью (71%), беспокойство за состояние воды и пляжей (65%). 38% не доверяют информации от властей, 17% отказались от поездки, так как это уже сделали близкие/друзья, 6% хотят сменить направление отдыха в любом случае.

Альтернативные направления отдыха

Среди тех, кто отказался от поездки в Краснодарский край, 61% уже нашли более интересное и/или выгодное по стоимости направление. 15% не планируют искать замену и 24% пока не определились с планами.

В качестве альтернативы Черноморскому побережью респонденты рассматривают:

  • Зарубежный пляжный отдых — 40%
  • Поездки по России (не к морю) — 22%
  • Кавказ/горные курорты — 20%
  • Останусь в своем регионе — 17%
  • Отдых в санатории — 13%
  • Отдых на Волге — 12%
  • Балтийское побережье — 10%
  • Отдых в других странах (не морской) — 7%
  • Затруднились ответить — 7%
  • Свой ответ дали 4% респондентов, где наиболее популярными направлениями оказались: Крым, Абхазия, Азовское море

Из-за смены направления у 43% опрошенных бюджет на отпуск останется примерно таким же, 22% планируют потратить больше, 14% — наоборот, меньше. 20% пока не знают, повлияет ли смена направления на бюджет.

Выбор направления отдыха

Наиболее важными факторами при выборе места летнего отдыха 57% респондентов считают наличие чистого моря и пляжей, 55% — стоимость поездки, 54% — климат и погоду.

Другие значимые факторы распределились следующим образом:

  • Безопасность направления — 50%
  • Уровень сервиса и комфорта — 42%
  • Развитая инфраструктура (кафе, жилье, развлечения и т. д.) — 35%
  • Транспортная доступность — 30%
  • Возможность отдыха с детьми — 24%
  • Длительность маршрута до места отдыха — 16%
  • Отзывы других туристов — 15%
  • Программа активностей и развлечений — 11%
  • Затруднились ответить — 3%

Восстановление туризма на Черноморском побережье Краснодарского края

Мы также спросили респондентов, какие меры могли бы повысить привлекательность курортов Черного моря после экологической катастрофы. 41% считают эффективной мерой снижение цен на отдых в пострадавших регионах. 40% настроены скептически и считают, что в ближайшие годы ничего не поможет, столько же считают, что регулярные независимые проверки воды и воздуха повлияют на повышение привлекательности курортов. 36% полагают, что поможет публикация данных о состоянии побережья, 29% — подтверждение от властей о полной ликвидации последствий. 4% затруднились ответить.

Что касается сроков восстановления туризма в регионе после экологической катастрофы, то 36% считают это возможным только через 5 и более лет. 28% — через 2—3 года, 14% полагают, что туризм полностью не восстановится, 10% затруднились ответить. 8% полагают, что восстановление возможно в течение года, и 5% считают, что уже все в порядке, и ситуация никак не повлияет на летний туристический сезон.

В некоторых вопросах сумма процентов превышает 100%, так как респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.