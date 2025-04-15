Суд вернул Омску незаконно приватизированный участок в парке 30-летия ВЛКСМ

Октябрьский районный суд Омска удовлетворил иск прокуратуры области. Суд постановил вернуть в муниципальную собственность земельный участок в Парке культуры и отдыха имени 30-летия ВЛКСМ. Участок площадью 600 кв. м был незаконно приватизирован индивидуальным предпринимателем в 2010 году.
Предприниматель арендовал землю у главного входа в парк еще в 2001 году для размещения временного павильона бильярдной с кафе. Позже он оформил право собственности на это временное сооружение как на объект недвижимости. После этого он получил земельный участок в собственность без проведения торгов.
Участок находится в парковой зоне и относится к землям общего пользования. Приватизация участка противоречит Земельному кодексу РФ. Заместитель прокурора Омской области обратился в суд с иском об истребовании участка. Он также потребовал признать отсутствие у ответчика права собственности на сам павильон.
Суд полностью удовлетворил требования надзорного ведомства. Прокуратура Омской области будет контролировать исполнение решения суда после его вступления в законную силу.