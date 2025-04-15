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Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении реки Ива в Перми

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Источник: Комсомольская правда

Природоохранная прокуратура организовала проверку информации о загрязнении реки Ива в микрорайоне Садовый в Мотовилихинском районе Перми. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Поводом для проверки стали жалобы местных жителей в социальных сетях. Очевидцы писали, что в районе Ивы зафиксирован слив сточных вод. Также, по словам жителей, исчезли ранее обитавшие на речке утки.

Специалисты выехали на места с целью отбора проб воды и проведения анализов. Скоординированы действия иных органов и служб. По результатам проведенных исследований и при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Данная ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.