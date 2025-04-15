Прокуратура проводит проверку информации о загрязнении реки Ива в Перми

Специалисты выехали на места с целью отбора проб воды и проведения анализов. Скоординированы действия иных органов и служб. По результатам проведенных исследований и при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Данная ситуация находится на контроле природоохранной прокуратуры.