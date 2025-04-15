Охотников в Хабаровском крае предупредили об опасности птичьего гриппа

Как отметили в управлении, чтобы заболевание не перекинулось на домашнюю птицу, нельзя привозить с охоты живых уток для дальнейшего содержания. Опасность также несёт непотрошёная дичь — обработать тушки необходимо на месте охоты, причём все биологические отходы необходимо сжечь. Так как птичий грипп крайне заразен, после разделки птицы необходимо проследить, чтобы кровь или помёт попали на одежду или обувь. Более того, после охоты обмундирование нужно отмыть, выстирать и просушить на солнце до возвращения домой.