Охотников в Хабаровском крае предупредили об опасности птичьего гриппа

Управление охотничьего хозяйства правительства Хабаровского края объявило о начале приёма заявлений на добычу водоплавающей птицы в Амурском, Комсомольском, Нанайском и Солнечном районах — промысел в общедоступных угодьях на территории данных муниципалитетов будет открыт с 29 апреля по 8 мая.
По информации пресс-службы ведомства, подать документы можно по адресу: Хабаровск, улица Запарина, 92, каб. 211. Заявления принимаются с 09:30 до 12:30. Кроме того, для получения разрешений на охоту можно воспользоваться порталом «Госуслуги», либо обратиться в уполномоченные органы в районах. Перед подачей документов необходимо оплатить пошлину, размер которой в этом году составляет 650 рублей.
В тоже время, в преддверии охотничьего сезона на водоплавающих птиц, региональное управление ветеринарии напоминает, что территории Хабаровского края находится в зоне повышенного риска по возникновению птичьего гриппа — его переносчиками чаще всего являются дикие утки. Поэтому, чтобы не принести опасный вирус с угодий, необходимо придерживаться ряда несложных правил.
Как отметили в управлении, чтобы заболевание не перекинулось на домашнюю птицу, нельзя привозить с охоты живых уток для дальнейшего содержания. Опасность также несёт непотрошёная дичь — обработать тушки необходимо на месте охоты, причём все биологические отходы необходимо сжечь. Так как птичий грипп крайне заразен, после разделки птицы необходимо проследить, чтобы кровь или помёт попали на одежду или обувь. Более того, после охоты обмундирование нужно отмыть, выстирать и просушить на солнце до возвращения домой.
При обнаружении или отстреле птиц с признаками, характерными для гриппа птиц, охотнику необходимо предоставить тушку для исследования в государственную ветеринарную службу Хабаровского края и сообщить о клинических признаках. При отсутствии такой возможности, труп необходимо сжечь.