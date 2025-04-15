В Ростове простились с участницей спецоперации с позывным Молния

Вчера, 14 апреля в Ростове в последний путь проводили участницу спецоперации Ольгу Греховодову (позывной Молния). Об этом «КП-Ростов-на-Дону» сообщили друзья погибшей.
С начала спецоперации Ольга и ее супруг Роман собирали и отвозили «за ленточку» гуманитарную помощь. В феврале прошлого года муж отправился на передовую уже в качестве штурмовика. В сентябре его примеру последовала жена: она подписала контракт с минобороны и начала службу в отряде «БАРС-19». Ольга отвечала за материальное обеспечение батальона. Во время атаки беспилотников 2 апреля ростовчанка погибла в Камышевахе. Ей был 41 год.
На Северном кладбище Ростова прошло отпевание и погребение участницы спецоперации. Проститься с ней пришло много людей. В чате волонтерской группы, которую вела ростовчанка, друзья оставляют соболезнования родным и близким, посвящают погибшей ей стихи. А боевые товарищи выпустили по противнику мину с надписью «За Олю — Молнию».