В Ростове простились с участницей спецоперации с позывным Молния

С начала спецоперации Ольга и ее супруг Роман собирали и отвозили «за ленточку» гуманитарную помощь. В феврале прошлого года муж отправился на передовую уже в качестве штурмовика. В сентябре его примеру последовала жена: она подписала контракт с минобороны и начала службу в отряде «БАРС-19». Ольга отвечала за материальное обеспечение батальона. Во время атаки беспилотников 2 апреля ростовчанка погибла в Камышевахе. Ей был 41 год.