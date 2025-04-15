На замену труб в Каменске-Уральском выделят 95 миллионов

Воду в Каменске-Уральском очистили при помощи подбора реагентов. Главное было правильно рассчитать дозировку химических реактивов. Благодаря этому холодная вода стала соответствовать требованиям СанПиНа. Об этом сообщили в администрации города.
14 апреля на объектах АО «Водоканал КУ» первый заместитель главы города Владимир Горенков проверил результаты работы по очистке воды. На фильтровальной станции в Каменске-Уральском продемонстрировали технологию механической очистки и обработки с помощью реагентов. По словам представителя мэрии, вода должна стать прозрачной и без осадка.
— Вода с фильтровальной станции соответствует нормативам по цвету, бактериологическим и химическим показателям. Данные ежедневно передаются в Роспотребнадзор и архивируются, — отметил по итогам рабочего совещания первый заместитель главы города Владимир Горенков.
В «Водоканале» рассказали, что специалисты постоянно сравнивают качество воды и корректируют дозировку реагентов. Пробы берутся каждые два часа — как на входе, так и после очистки. Однако прозрачную холодную воду получат не все жители города.
Директор «Водоканала» Андрей Лейдерман сообщает, что жалобы продолжают поступать из-за старых труб. Именно они придают воде ржавый цвет. Чтобы эту проблему решить, нужно заменить стальные трубы на полиэтиленовые. В 2025 году на это планируют выделить около 95 миллионов.