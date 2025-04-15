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Воронежский зоопарк перешел на летний режим

Он продлится по 30 сентября.

Источник: Комсомольская правда

С 15 апреля воронежский зоопарк перешел на летний режим работы. Теперь посетители смогут полюбоваться животными с 10.00 до 20.00 ежедневно кроме понедельника (это официальный выходной). Вход на территорию зоопарка строго до 19.00 (после этого времени касса закрывается).

Перед запуском летнего режима в зоопарке прошел субботник. 70 человек очистили территорию городской части, а также лесной территории зоопарка — «Червленого Яра» от прошлогодней листвы и мусора, покрасили бордюры.

Летний режим продлится по 30 сентября.