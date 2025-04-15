С 15 апреля воронежский зоопарк перешел на летний режим работы. Теперь посетители смогут полюбоваться животными с 10.00 до 20.00 ежедневно кроме понедельника (это официальный выходной). Вход на территорию зоопарка строго до 19.00 (после этого времени касса закрывается).