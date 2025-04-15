В Сочи озвучили даты отключения отопления для разных районов

Согласно постановлению городской администрации, в первую очередь тепло перестанет поступать в дома, расположенные в низменной части Сочи, включая Адлер, Центральный и Хостинский районы. А вот в Красной Поляне, Харцизе Первом, Калиновом Озере и Измайловке отопление сохранится еще на пять дней — до наступления устойчивого весеннего тепла в горах. После отключения отопления специалисты коммунальных служб МУП «СТЭ» начнут плановые работы по подготовке теплосетей и котельных к новому осенне-зимнему периоду. Подача горячей воды при этом будет продолжена в обычном режиме.