Врач объяснил новосибирцам, кому нельзя есть пасхальные куличи

Специалист пояснила NEWS.ru, что куличи, богатые сахаром и калориями, могут навредить тем, кто следит за весом или страдает диабетом, так как способны вызвать сосудистые осложнения. Она также отметила, что глютен в составе муки опасен для людей с целиакией или непереносимостью глютена, провоцируя боли в желудке, диарею и общее недомогание.