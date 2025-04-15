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Врач объяснил новосибирцам, кому нельзя есть пасхальные куличи

Гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Людмила Сухорукова рассказала, кому следует отказаться от традиционных пасхальных куличей.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

По её словам, эта выпечка опасна для людей с целиакией и сахарным диабетом из-за высокого содержания сахара и глютена.

Специалист пояснила NEWS.ru, что куличи, богатые сахаром и калориями, могут навредить тем, кто следит за весом или страдает диабетом, так как способны вызвать сосудистые осложнения. Она также отметила, что глютен в составе муки опасен для людей с целиакией или непереносимостью глютена, провоцируя боли в желудке, диарею и общее недомогание.

Кроме того, врач посоветовала воздержаться от куличей людям с аллергией на орехи, изюм или цитрусовые, которые часто добавляют в выпечку. Она добавила, что пациентам с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, такими как желчнокаменная болезнь, холецистит или панкреатит, также лучше исключить куличи из праздничного меню.