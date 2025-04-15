Около 800 плакатов и баннеров появятся в Новосибирске ко Дню Победы

Еще 158 плакатов и баннеров появятся в ближайшее время на билбордах, конструкциях сити-формата и гранях видеоэкранов. Все они будут повествовать о вкладе Новосибирска и его жителей в Победу. Кроме того, в городе разместят 748 флагов.