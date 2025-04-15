Около 800 плакатов и баннеров появятся в Новосибирске ко Дню Победы

Около 800 праздничных плакатов и баннеров появятся в Новосибирске ко Дню Победы. Впрочем, их в городе уже начали размещать. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
— На рекламных конструкциях, подведомственных управлению наружной рекламы мэрии, уже размещено 633 материала, посвященных Дню Победы, — уточнили в пресс-службе.
Еще 158 плакатов и баннеров появятся в ближайшее время на билбордах, конструкциях сити-формата и гранях видеоэкранов. Все они будут повествовать о вкладе Новосибирска и его жителей в Победу. Кроме того, в городе разместят 748 флагов.