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Промчался по мосту — заплатил 3 тысячи: жители Приморья жалуются, а ГИБДД разъясняет

В ведомстве рассказали, почему водители теперь получают крупные штрафы.

Источник: PrimaMedia.ru

Жители Владивостока стали жаловаться на огромные штрафы за нарушения ПДД. Так, превысив скорость на низководном мосту «Седанка — Де-Фриз», можно заплатить штраф 3 тысячи рублей, рассказывают горожане. Получившие квитанцию и снимки с камер распространяют информацию о новых камерах, фиксирующих скорость «от столба до столба». В ГИБДД разъяснили, как действительно работают камеры и откуда берутся большие штрафы, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в ведомстве, никаких специальных камер на низководном мосту нет. Просто на этом участке установлено сразу четыре камеры. Если двигаться с превышением и проехать мимо всех, то и штраф будет — по четырем фактам.

— Учитывая размер штрафа, который в этом году увеличился, суммы достаточно серьезные. В зависимости от скорости и повторности взыскание будет разное. Можно обратиться к статье 12.9 КоАП РФ, — пояснили в ведомстве.

В ГИБДД также рассказали, что количество камер будет увеличиваться. Так, на одном участке их может появиться несколько. Специфика тоже расширяется. Устройства будут фиксировать не только скорость, но и использование телефона за рулем, непристегнутый ремень.

Отметим, что по результатам прошлогоднего анализа ДТП в Приморье заместителю председателя краевого правительства направлены предложения по оборудованию очагов аварийности 29 камерами и 22 приборами передислокации в рамках финансирования мероприятий на 2025 год. Губернатору направлено обращение о рассмотрении вопроса оборудования не менее 250 нерегулируемых пешеходных переходов и 50 регулируемых перекрёстков приборами фото- и видеофиксации нарушений ПДД.

Напомним, во Владивостоке автомобили мониторинга платных парковок теперь будут регистрировать не только нарушения муниципальных правил, но и нарушения ПДД.