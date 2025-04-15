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В Минске антирекорд пересдач экзамена на водительские права составил 27 раз

В Минске экзамен на водительские права пересдавали 27 раз.

Источник: Комсомольская правда

В Минске антирекорд пересдач экзамена на водительские права составил 27 раз, сообщает sb.by.

Согласно данным, в Минске в 2024 году свое первое водительское удостоверение получили 20 тысяч человек. Так, с первого раза практический экзамен сдали только 30%, а теоретический — около 70%.

«Антирекорд Минска — 27 пересдач», — говорится в сообщении.

Начальник МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Горох отметил, что иногда экзамен приходят сдавать ученики, которые с машиной все еще на «вы». Он пояснил, что порой достаточно нескольких минут, чтобы понять, что человеку еще рано самостоятельно водить автомобиль.

— В программе обучения в автошколе прописано 50 обязательных часов вождения. И для большинства учеников этого времени достаточно, — обращает внимание Горох.

По его словам, многие экзаменуемые рассказывают о том, что инструктор автошколы в лучшем случае позволил им откатать половину из положенного времени.

Ранее ГАИ назвала пять частых ошибок на экзаменах на водительские права в Беларуси.

Тем временем мэр Кухарев назвал основную причину пробок в Минске.

Кроме того, ГАИ сказала, что «площадка» сдается сложнее по новым правилам экзамена на права в Беларуси.