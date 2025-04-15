В Минске антирекорд пересдач экзамена на водительские права составил 27 раз

Начальник МЭО ГАИ ГУВД Мингорисполкома Михаил Горох отметил, что иногда экзамен приходят сдавать ученики, которые с машиной все еще на «вы». Он пояснил, что порой достаточно нескольких минут, чтобы понять, что человеку еще рано самостоятельно водить автомобиль.