«Эстафета Победы» прошла в Иркутске

Днем 14 апреля у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске состоялся торжественный митинг в рамках международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», посвященной 80-летию Великой Победы.
— Стартовала акция 2 февраля 2025 года от Брестской крепости в Республике Беларусь и из города Мурманска от памятника «Пограничникам Арктики», — говорится в сообщении властей Приангарья.
Стоит отметить, что эстафета объединила девять стран СНГ: Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.
Финиширует международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» у Могилы Неизвестного Солдата в Москве 28 мая.