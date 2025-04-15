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«Эстафета Победы» прошла в Иркутске

Митинг состоялся у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Днем 14 апреля у мемориала «Вечный огонь» в Иркутске состоялся торжественный митинг в рамках международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы», посвященной 80-летию Великой Победы.

— Стартовала акция 2 февраля 2025 года от Брестской крепости в Республике Беларусь и из города Мурманска от памятника «Пограничникам Арктики», — говорится в сообщении властей Приангарья.

Стоит отметить, что эстафета объединила девять стран СНГ: Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Финиширует международная военно-патриотическая акция «Эстафета Победы» у Могилы Неизвестного Солдата в Москве 28 мая.