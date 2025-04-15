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От отцовских обязательств — в окно: в Приморье наказали отца-алиментщика

В Приморье отец-алиментщик пытался убежать от приставов через окно.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье должник по алиментам попытался скрыться от судебных приставов через окно. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на региональное ГУФССП.

Житель Приморья долгое время игнорировал решение суда и не платит своему сыну алименты. Ему запретили выезжать за границу и вынесли постановление о взыскании денег с его банковских счетов. Однако результата эти меры не принесли. Официально мужчина не работал, на прием в отделение не являлся, изредка выплачивал сыну незначительные суммы и снова пропадал. Приморца привлекли к административной ответственности.

Судебные приставы наложили арест на имущество должника в его квартире. Когда мужчина услышал представителей закона, он вышел через окно, но попытка оказалась неудачной.

В отношении приморца составили протокол, мебель и бытовую технику арестовали.

При беседе с судебным приставом мужчина раскаялся, выплатил часть долга и пообещал, что скоро долг погасит полностью.