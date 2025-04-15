От отцовских обязательств — в окно: в Приморье наказали отца-алиментщика

Житель Приморья долгое время игнорировал решение суда и не платит своему сыну алименты. Ему запретили выезжать за границу и вынесли постановление о взыскании денег с его банковских счетов. Однако результата эти меры не принесли. Официально мужчина не работал, на прием в отделение не являлся, изредка выплачивал сыну незначительные суммы и снова пропадал. Приморца привлекли к административной ответственности.