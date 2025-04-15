Эксперт рассказал, как мошенники обманывают россиян в госсервисах

Основным признаком фейкового письма о взломе личного кабинета «Госуслуг» является отправление со случайного адреса электронной почты или с обычного номера телефона, отметил эксперт. При этом письмо может быть частично похоже на настоящее, но, как правило, не повторяет его полностью. Эксперт советует критически относится к информации от неизвестных, а также не паниковать при получении сообщения о взломе. Для начала нужно проверить, сохранился ли у вас доступ к личному кабинету госсервиса. Если доступ есть, нужно сменить пароль. Если его нет — позвонить на горячую линию по телефону, указанному на сайте госсервиса.