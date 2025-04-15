Волгоградцы смогут наблюдать за апрельским метеорным потоком Лириды

Период активности метеорного потока Лириды начинался 14 апреля, а завершится в конце месяца. При этом пик звездопада в 2025 году приходится на 22 апреля. В это время будут пролетать около 18 метеоров в час. Освещенность Луны составит 38%.
В этом году условия наблюдения будут благоприятными. Лучше всего начинать «охоту» за метеорным потоком после 22.30. Эти объекты визуально вылетают из созвездия Лиры. Они характеризуются высокой скоростью — от 50 до 65 км/с.
Отметим, что наиболее эффектные всплески активности Лирид были зафиксированы в 1803, 1922, 1945, 1982 и 1985 годах. Тогда по небу проносились до 100 метеоров в час.