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На Радоницу для омичей будет работать 134 автобуса

До кладбищ также можно будет добраться на регулярных маршрутах.

Источник: Freepik

В преддверии Радоницы департамент транспорта Омска организует специальные автобусные маршруты до кладбищ. 26—27 апреля будут работать 23 автобуса с 8:00 до 19:00, а 29 апреля — 134 автобуса по 13 маршрутам с 6:00 до 20:00.

Автобусы будут отправляться с площади Бударина. В день Радоницы здесь, а также на участке от улицы Щербанева до Либкнехта будет ограничено движение и парковка личного транспорта. Аналогичные ограничения коснутся маршрута от Пушкинского тракта до Пушкинского кладбища.

До кладбищ также можно будет добраться на регулярных маршрутах: № 13 и 119 (Чкаловский поселок — Осташково), № 22 (улица Бархатовой — МСЧ-9), № 78 (Пожарная часть — Микрорайон Рябиновка), № 222 (МСЧ-9 — Онкодиспансер), № 399 (СНТ «Молния-5» — Оптовый рынок, Черлакский тракт).

Важно: в этом году изменится схема движения до Западного кладбища — высадка пассажиров будет производиться на остановке «Мехзавод» (ул. Мельничная), что потребует лишь перехода через дорогу для доступа к кладбищу.