На Радоницу для омичей будет работать 134 автобуса

Автобусы будут отправляться с площади Бударина. В день Радоницы здесь, а также на участке от улицы Щербанева до Либкнехта будет ограничено движение и парковка личного транспорта. Аналогичные ограничения коснутся маршрута от Пушкинского тракта до Пушкинского кладбища.