На Радоницу для омичей будет работать 134 автобуса

В преддверии Радоницы департамент транспорта Омска организует специальные автобусные маршруты до кладбищ.
Автобусы будут отправляться с площади Бударина. В день Радоницы здесь, а также на участке от улицы Щербанева до Либкнехта будет ограничено движение и парковка личного транспорта. Аналогичные ограничения коснутся маршрута от Пушкинского тракта до Пушкинского кладбища.
До кладбищ также можно будет добраться на регулярных маршрутах: № 13 и 119 (Чкаловский поселок — Осташково), № 22 (улица Бархатовой — МСЧ-9), № 78 (Пожарная часть — Микрорайон Рябиновка), № 222 (МСЧ-9 — Онкодиспансер), № 399 (СНТ «Молния-5» — Оптовый рынок, Черлакский тракт).
Важно: в этом году изменится схема движения до Западного кладбища — высадка пассажиров будет производиться на остановке «Мехзавод» (ул. Мельничная), что потребует лишь перехода через дорогу для доступа к кладбищу.