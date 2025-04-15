В омском Дептрансе рассказали, как будут работать обновлённые валидаторы

В течение месяца планируется обновить все программное обеспечение валидаторов в автобусах и троллейбусах. Вызвано это многочисленными жалобами со стороны пассажиров, у которых случайно оплата за проезд списывается дважды или даже трижды. Изменения коснутся банковских карт, «Омки», а также карт Министерства труда. Процесс внедрения системы уже начали. Об этом рассказал генеральный директор АО «Пассажирсервис» Алексей Васильев.
Теперь оплата проезда будет осуществляться следующим образом: при повторном прикладывании карты к валидатору на экране появится кнопка с подтверждением второй оплаты. Если она действительно требуется, например, пассажир платит за другого члена семьи, действие необходимо будет подтвердить нажатием на экран валидатора и повторным прикладыванием карты. Если же второй оплаты не требуется, то через несколько секунд кнопка просто исчезнет.
Алексей Васильев подчеркнул, что работа по обновлению программного обеспечения будет проводиться не только на муниципальном транспорте, но и у частных перевозчиков, которые обратятся с просьбой о замене ПО.
Ранее мы сообщали, что из-за ямы на дороге на автобусной линии № 26 «Посёлок Чкаловский — Микрорайон Булатово» временно изменится схема движения.