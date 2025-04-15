В омском Дептрансе рассказали, как будут работать обновлённые валидаторы

Теперь оплата проезда будет осуществляться следующим образом: при повторном прикладывании карты к валидатору на экране появится кнопка с подтверждением второй оплаты. Если она действительно требуется, например, пассажир платит за другого члена семьи, действие необходимо будет подтвердить нажатием на экран валидатора и повторным прикладыванием карты. Если же второй оплаты не требуется, то через несколько секунд кнопка просто исчезнет.