В Омске запустили цифровую карту для поиска стоянок для электросамокатов

В Омске начала работать новая цифровая карта, предназначенная для упрощения поиска стоянок для электросамокатов. Эта инициатива была реализована в рамках сотрудничества между городской администрацией и операторами аренды самокатов.
Как сообщили в департаменте городской экономической политики мэрии, уже подписано соглашение с сервисом «Вуш», а договорённости с платформой «МТС Юрент» находятся на последней стадии согласования.
С помощью новой карты пользователи смогут легко ориентироваться в зонах, где разрешено оставлять самокаты. Приложение также предоставляет информацию о запретных территориях и ограничениях по скорости для электротранспорта. Кроме того, через приложение будет доступна возможность подачи жалоб на неисправности самокатов.