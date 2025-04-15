В Омске запустили цифровую карту для поиска стоянок для электросамокатов

С помощью новой карты пользователи смогут легко ориентироваться в зонах, где разрешено оставлять самокаты. Приложение также предоставляет информацию о запретных территориях и ограничениях по скорости для электротранспорта. Кроме того, через приложение будет доступна возможность подачи жалоб на неисправности самокатов.