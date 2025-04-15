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В Омске запустили цифровую карту для поиска стоянок для электросамокатов

Приложение также предоставляет информацию о запретных территориях и ограничениях по скорости.

Источник: Om1 Омск

В Омске начала работать новая цифровая карта, предназначенная для упрощения поиска стоянок для электросамокатов. Эта инициатива была реализована в рамках сотрудничества между городской администрацией и операторами аренды самокатов.

Как сообщили в департаменте городской экономической политики мэрии, уже подписано соглашение с сервисом «Вуш», а договорённости с платформой «МТС Юрент» находятся на последней стадии согласования.

С помощью новой карты пользователи смогут легко ориентироваться в зонах, где разрешено оставлять самокаты. Приложение также предоставляет информацию о запретных территориях и ограничениях по скорости для электротранспорта. Кроме того, через приложение будет доступна возможность подачи жалоб на неисправности самокатов.