В Краснодаре открыли прием заявлений в детсады через МФЦ

Об этом сообщили в Telegram-канале краевого МФЦ.



Чтобы записать ребенка в дошкольное учреждение, необходимо подготовить заявление, а также ряд обязательных документов. Среди них — паспорт родителя или представителя, свидетельство о рождении ребенка и документ, подтверждающий его регистрацию по месту жительства. Если малыш нуждается в посещении оздоровительной группы, потребуется также медицинская справка. Само заявление можно оформить прямо в центре или принести уже заполненным, скачав с официального сайта.



Как уточняют специалисты, срок предоставления услуги составляет не более 45 календарных дней с момента подачи заявления. Пошлина за оформление не взимается. При этом в зависимости от муниципалитета срок обработки и список требуемых бумаг может незначительно отличаться.



Подать документы можно в любом удобном отделении МФЦ на территории Краснодара. Жителям города советуют не откладывать оформление, чтобы избежать наплыва заявителей в последние недели приема.