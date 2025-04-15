Проект школы на ул. Мариенко в Калининграде не прошёл госэкспертизу

Елена Дятлова в марте отмечала, что начать строительство город планирует в августе текущего года, а открытие школы намечено на 1 сентября 2027 года. Дата будет актуальна только в том случае, если «у нас не будет проблем и с подрядной организацией». По её словам, проектирование новой школы на улице Героя России Мариенко должны были подготовить ещё в 2024 году, однако проектировщик не справился с задачей вовремя.