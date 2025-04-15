Стало известно, в каком храме Челябинска пройдут главные Пасхальные торжества

А на это воскресенье, 20 апреля, в этом году приходится самый главный праздник православия — Пасха, или Светлое Христово Воскресение. В ночь на Пасху проходят праздничные богослужения, начинающиеся с Крестного хода. Храмы наполняются радостью, звучат слова: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!». Верующие приносят для освящения куличи, пасхи и крашеные яйца, которые затем становятся частью торжественного застолья. Пасха — это время радости, когда даже в сложные моменты верующие ощущают надежду и духовное возрождение.