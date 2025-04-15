Стало известно, в каком храме Челябинска пройдут главные Пасхальные торжества

А в Светлое Христово Воскресение, 20 апреля, развернётся праздничная программа (возрастное ограничение мероприятия: 0+):
В 11:00 её откроет выступление Архиерейского мужского хора. На территории собора горожан ждут народные гуляния.
В 12:00 откроется полевая кухня с кашей, блинами, чаем и сладостями. Для взрослых и детей подготовили творческие мастер-классы, игры, забавы и конкурсы. Мастерицы-рукодельницы представят на ярмарке свои изделия, там же выступят творческие коллективы.
В 16:00 по собору проведут экскурсию для всех желающих.
А в 18:00 пройдёт Пасхальная вечерня.
В минувшее воскресенье, 13 апреля, православные отметили Вербное воскресенье. Все религиозные мероприятия прошли под охраной правоохранительных органов. Этот праздник посвящён почитанию входа Господа в древний Иерусалим.
Люди встречали Иисуса Христа после воскрешения Лазаря, как Мессию и постилали на дороге пальмовые ветви. В России пальмы не растут, поэтому люди приносят в храмы веточки вербы. Именно верба распускается раньше всех деревьев. Она символизирует Победу над смертью и Славное Воскресение Христа.
А на это воскресенье, 20 апреля, в этом году приходится самый главный праздник православия — Пасха, или Светлое Христово Воскресение. В ночь на Пасху проходят праздничные богослужения, начинающиеся с Крестного хода. Храмы наполняются радостью, звучат слова: «Христос Воскресе!» — «Воистину Воскресе!». Верующие приносят для освящения куличи, пасхи и крашеные яйца, которые затем становятся частью торжественного застолья. Пасха — это время радости, когда даже в сложные моменты верующие ощущают надежду и духовное возрождение.