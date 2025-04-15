В центре Перми сотни подростков организовали сходку: ожидалась драка район на район

«В дежурную часть отдела полиции № 7 (обслуживает Свердловский район) 14 апреля поступило сообщение о скоплении молодых людей у одного из домов по улице Куйбышева. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Каких-либо противоправных действий не установлено», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.
По словам очевидцев, вечером в понедельник у ТЦ «Луч» собралось около 250 подростков, которые после приезда полиции «разбежались как тараканы».
Напомним, ранее стало известно, что в двух городах ПФО, Перми и Самаре, якобы ввели запрет на посещение подростками без родителей фудкортов в торговых центрах. Как оказалось, такие ограничения ввели лишь в нескольких ТЦ, большинство же работает без каких-либо запретов для подростков.