В центре Перми сотни подростков организовали сходку: ожидалась драка район на район

Напомним, ранее стало известно, что в двух городах ПФО, Перми и Самаре, якобы ввели запрет на посещение подростками без родителей фудкортов в торговых центрах. Как оказалось, такие ограничения ввели лишь в нескольких ТЦ, большинство же работает без каких-либо запретов для подростков.