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В центре Перми сотни подростков организовали сходку: ожидалась драка район на район

ПЕРМЬ, 15 апреля, ФедералПресс. В столице Прикамья у ТЦ «Луч» собрались более сотни молодых людей, предположительно, в ожидании массовой драки. Видеозапись, на которой видна толпа подростков, распространилась в соцсетях. Очевидцы, опубликовавшие фото и видео, сообщили, что молодежь пришла на «стрелку»: якобы ожидалась массовая драка район на район. Однако вскоре молодые люди разбежались, завидев полицейские автомобили.

Источник: Vladimir Andreyev/URA.RU/TASS

«В дежурную часть отдела полиции № 7 (обслуживает Свердловский район) 14 апреля поступило сообщение о скоплении молодых людей у одного из домов по улице Куйбышева. По указанному адресу выехали сотрудники полиции. Каких-либо противоправных действий не установлено», — рассказали «ФедералПресс» в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

По словам очевидцев, вечером в понедельник у ТЦ «Луч» собралось около 250 подростков, которые после приезда полиции «разбежались как тараканы».

Напомним, ранее стало известно, что в двух городах ПФО, Перми и Самаре, якобы ввели запрет на посещение подростками без родителей фудкортов в торговых центрах. Как оказалось, такие ограничения ввели лишь в нескольких ТЦ, большинство же работает без каких-либо запретов для подростков.