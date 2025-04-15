В Омской области появится новый мост через реку Чебаклинку

Проект моста через Чебаклинку получил одобрение государственной экспертизы Омской области. Положительное заключение было вынесено областным учреждением «Государственная экспертиза Омской области».
Документ разработан АО «Омская проектная контора», которая выиграла контракт летом 2024 года, предложив сэкономить 1 млн рублей — выполнить работы за 4,4 млн вместо 5,4 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что 9 апреля зафиксировано новое подтопление в Седельниковском районе. Из-за разлива реки Уй оказался затопленным мост между селом Седельниково и деревней Денисовка.