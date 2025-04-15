Отыграли на твердую «четверку», но Бек ушел: руководство ХК «Сибирь» подвело итоги сезона

На вопрос о том, кто может заменить Бека, планирует ли команда искать новых легионеров, Виктор Меркулов ответил: «Выбор есть, всегда предлагают игроков. Мы при комплектовании команды смотрим не на паспорт, а на то, что команда может получить. Не обязательно, что в новом сезоне мы соберем много легионеров, возможно, сделаем акцент на отечественных хоккеистах».