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Отыграли на твердую «четверку», но Бек ушел: руководство ХК «Сибирь» подвело итоги сезона

Генеральный менеджер ХК «Сибирь» официально подтвердил уход лучшего бомбардира команды Тейлора Бека, хотя вплоть до сегодняшнего дня ситуация оставалась неопределенной, несмотря на то, что болельщики и сам хоккеист говорили о том, что все уже решено.

Источник: БЕЛТА

В целом генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил сезон 2024/25 вполне удовлетворительно: «Хорошая твердая четверка».

На вопросы, касающиеся игроков, ответил генеральный менеджер Виктор Меркулов, который сразу же прояснил ситуацию с Беком: он принял решение уйти и продолжить карьеру в Швейцарии. Собственно, такой исход и предполагали болельщики: именно Берн сейчас предлагает самые денежные контракты. К тому же там уже играют бывшие игроки КХЛ, такие как Адам Рейдеборн, Лукаш Клок и Миро Аалтонен.

«Из легионеров мы бы точно хотели видеть на следующий сезон Тревора Мерфи. По остальным игрокам будем решать с Вадимом Сергеевичем», — добавил Меркулов.

На вопрос о том, кто может заменить Бека, планирует ли команда искать новых легионеров, Виктор Меркулов ответил: «Выбор есть, всегда предлагают игроков. Мы при комплектовании команды смотрим не на паспорт, а на то, что команда может получить. Не обязательно, что в новом сезоне мы соберем много легионеров, возможно, сделаем акцент на отечественных хоккеистах».

Более точная картина, по его словам, будет видна после попечительского совета в мае, когда будут сформулированы задачи на следующий сезон и приняты решения по тренерскому штабу. Хотя уже известно о том, что Вадим Епанчинцев останется главным тренером «Сибири» на следующий год.