Отыграли на твердую «четверку», но Бек ушел: руководство ХК «Сибирь» подвело итоги сезона

В целом генеральный директор «Сибири» Лев Крутохвостов оценил сезон 2024/25 вполне удовлетворительно: «Хорошая твердая четверка».
На вопросы, касающиеся игроков, ответил генеральный менеджер Виктор Меркулов, который сразу же прояснил ситуацию с Беком: он принял решение уйти и продолжить карьеру в Швейцарии. Собственно, такой исход и предполагали болельщики: именно Берн сейчас предлагает самые денежные контракты. К тому же там уже играют бывшие игроки КХЛ, такие как Адам Рейдеборн, Лукаш Клок и Миро Аалтонен.
«Из легионеров мы бы точно хотели видеть на следующий сезон Тревора Мерфи. По остальным игрокам будем решать с Вадимом Сергеевичем», — добавил Меркулов.
На вопрос о том, кто может заменить Бека, планирует ли команда искать новых легионеров, Виктор Меркулов ответил: «Выбор есть, всегда предлагают игроков. Мы при комплектовании команды смотрим не на паспорт, а на то, что команда может получить. Не обязательно, что в новом сезоне мы соберем много легионеров, возможно, сделаем акцент на отечественных хоккеистах».
Более точная картина, по его словам, будет видна после попечительского совета в мае, когда будут сформулированы задачи на следующий сезон и приняты решения по тренерскому штабу. Хотя уже известно о том, что Вадим Епанчинцев останется главным тренером «Сибири» на следующий год.