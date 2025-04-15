Отель в центре Ростова перешел в собственность миллиардера Ротенберга

Ранее этот гостиничный комплекс продавали на одном из сайтов с объявлениями за 1,35 миллиарда. Известно, что в отеле 69 номера. А его площадь составляет более пяти тысяч квадратных метров. Также в здании есть два ресторана и три зала для конференций.