Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-замминистра Прикамья Клебанова

Суд в Уфе прекратил уголовное дело о взятке в отношении бывшего замминистра транспорта Пермского края Александра Клебанова, сообщает ufa.aif.ru.
Речь идёт об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении бывшего чиновника в мае 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что Клебанов был задержан в Уфе (где он трудился министром транспорта Башкирии) по подозрению во взятке в особо крупном размере. После задержания глава республики подписал приказ об увольнении министра. Спустя почти год, 4 марта, Александр Клебанов скончался.
Днём 14 апреля стало известно, что Ленинский районный суд Уфы прекратил уголовное дело в отношении бывшего чиновника из-за его смерти.
Напомним, ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на момент своей гибели Клебанов находился под домашним арестом из-за тяжёлого заболевания. В 2025 году его госпитализировали в одну из московских больниц. На территории Пермского края чиновник трудился с 2018 по 2022 год.