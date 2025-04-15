Суд прекратил уголовное дело в отношении экс-замминистра Прикамья Клебанова

Речь идёт об уголовном деле, которое было возбуждено в отношении бывшего чиновника в мае 2024 года. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что Клебанов был задержан в Уфе (где он трудился министром транспорта Башкирии) по подозрению во взятке в особо крупном размере. После задержания глава республики подписал приказ об увольнении министра. Спустя почти год, 4 марта, Александр Клебанов скончался.