В Омске пройдет футбольный матч памяти Юрия Шатунова

В Омске 19 апреля состоится товарищеский футбольный матч, посвящённый памяти Юрия Шатунова. Из-за неблагоприятных погодных условий мероприятие, запланированное изначально на 12:00, перенесено на 14:00.
Матч пройдет на открытом поле спорткомплекса «Красная звезда» (ул. Масленникова, 142/1). В нем примут участие команды Домов детства «Радуга» и «На Кордной», выступающие под названиями «Белые розы» и «Ромашки» соответственно.
Перед началом матча состоится музыкальное открытие. Сама игра будет состоять из двух периодов по 25 минут с викториной на призы в перерыве. Все участники получат памятные медали и подарки, а после игры гостей будет ждать чаепитие со сладостями и мороженым.
Организаторами мероприятия выступили омские поклонники Юрия Шатунова при поддержке Министерства спорта Омской области. Вход свободный.