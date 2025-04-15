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Питьевая вода из Татарстана признана одной из лучших в России

Производители питьевой воды и безалкогольных напитков из Татарстана стали призерами всероссийского конкурса РОСГЛАВВОДА Главная Вода России. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Министерство промышленности и торговли РТ.

Экспертное жюри, в состав которого вошли 43 специалиста, оценило 151 образец продукции от 57 компаний со всей страны.

Главную награду конкурса «РОСГЛАВВОДА — Источник жизни» получила минеральная газированная вода «Мензелинская», выпускаемая компанией «ТПФ Изыскатель».

Продукция других татарстанских производителей также была высоко оценена. Так, вода «СВЯТОЙ КЛЮЧ» от ООО «АЛАБУГА БОТТЛИНГ» заняла третье место в номинации «Вода питьевая негазированная».

«Бакировская газированная» вода от санатория «Бакирово» получила второе место в номинации «Вода питьевая газированная».

В номинации «Безалкогольный напиток газированный» второе место заняли сразу три продукта: Лимонад от Хлебопищекомбината, «Алексеевский лимонад» от СППСК «Колос» и напиток UNIQUE ORANGE от «АЛАБУГА БОТТЛИНГ».

Конкурс подтвердил высокий уровень качества продукции Татарстана и ее конкурентоспособность на всероссийском рынке.