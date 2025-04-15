Питьевая вода из Татарстана признана одной из лучших в России

Экспертное жюри, в состав которого вошли 43 специалиста, оценило 151 образец продукции от 57 компаний со всей страны.
Главную награду конкурса «РОСГЛАВВОДА — Источник жизни» получила минеральная газированная вода «Мензелинская», выпускаемая компанией «ТПФ Изыскатель».
Продукция других татарстанских производителей также была высоко оценена. Так, вода «СВЯТОЙ КЛЮЧ» от ООО «АЛАБУГА БОТТЛИНГ» заняла третье место в номинации «Вода питьевая негазированная».
«Бакировская газированная» вода от санатория «Бакирово» получила второе место в номинации «Вода питьевая газированная».
В номинации «Безалкогольный напиток газированный» второе место заняли сразу три продукта: Лимонад от Хлебопищекомбината, «Алексеевский лимонад» от СППСК «Колос» и напиток UNIQUE ORANGE от «АЛАБУГА БОТТЛИНГ».
Конкурс подтвердил высокий уровень качества продукции Татарстана и ее конкурентоспособность на всероссийском рынке.