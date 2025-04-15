Младший сержант из Слюдянки погиб в зоне СВО

— Данил родился в Усолье-Сибирском. С пяти лет был под опекой. Детство и юность прошли в городе Слюдянке. Данил учился в школе № 1. Трудовая деятельность проходила в Слюдянке. Был общительный, добродушный, безотказный, всегда готовый прийти на помощь, — рассказывают власти города.