Младший сержант из Слюдянки погиб в зоне СВО

Новости о страшной трагедии пришли в Слюдянку. 23-летний местный житель, который подписал контракт в январе 2025-го, погиб в зоне СВО. Данила Ткаченко не стало 31 марта при выполнении задач военной службы. Об этом КП-Иркутск рассказали в администрации Слюдянки.
— Данил родился в Усолье-Сибирском. С пяти лет был под опекой. Детство и юность прошли в городе Слюдянке. Данил учился в школе № 1. Трудовая деятельность проходила в Слюдянке. Был общительный, добродушный, безотказный, всегда готовый прийти на помощь, — рассказывают власти города.
В зоне СВО Данила назначили командиром отделения штурмового отряда, младшим сержантом. Сибиряк будет захоронен с воинскими почестями 16 апреля на территории Шелеховского муниципального района.