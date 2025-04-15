Тургеневский мост закроют на ремонт в ночь на 16 апреля

Реконструкцию Тургеневского моста начнут в ночь на 16 апреля. Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов сообщил, что движение будет сначала ограничено в сторону Адыгеи. Две полосы в сторону Краснодара останутся открытыми. По ним организуют движение в обе стороны.