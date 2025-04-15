Тургеневский мост закроют на ремонт в ночь на 16 апреля

Реконструкцию Тургеневского моста начнут в ночь на 16 апреля. Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов сообщил, что движение будет сначала ограничено в сторону Адыгеи. Две полосы в сторону Краснодара останутся открытыми. По ним организуют движение в обе стороны.
Кроме этого, участок улицы Буденного от Тургенева до Братьев Игнатовых станет односторонним.
Движение грузового транспорта по Тургеневскому мосту будет ограничено; грузовикам предложат альтернативные маршруты объезда.
Ранее сообщалось, что работы будут проводиться в 4 этапа.