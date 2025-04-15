Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тургеневский мост закроют на ремонт в ночь на 16 апреля

Ремонт на Тургеневском мосту будут проводит поэтапно.

Источник: Комсомольская правда

Реконструкцию Тургеневского моста начнут в ночь на 16 апреля. Директор департамента транспорта Краснодара Владимир Архипов сообщил, что движение будет сначала ограничено в сторону Адыгеи. Две полосы в сторону Краснодара останутся открытыми. По ним организуют движение в обе стороны.

Кроме этого, участок улицы Буденного от Тургенева до Братьев Игнатовых станет односторонним.

Движение грузового транспорта по Тургеневскому мосту будет ограничено; грузовикам предложат альтернативные маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что работы будут проводиться в 4 этапа.