Омские полицейские расследовали дерзкую кражу фанатского свитера из машины

Сотрудники полиции Омска успешно раскрыли кражу из автомобиля, произошедшую в одном из дворов города. Потерпевшим стал 19-летний владелец ВАЗ-2107, который ремонтировал машину и оставил вещи без присмотра. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.
Инцидент произошел во дворе дома на улице Лаптева. Преступник похитил портативную музыкальную колонку и фанатский свитер с символикой омского хоккейного клуба. Общий ущерб составил 20 тысяч рублей. Оперативники уголовного розыска провели комплекс следственных мероприятий, включая анализ записей камер видеонаблюдения в микрорайоне. На одной из записей, полученной с камеры магазина, удалось зафиксировать подозреваемого с украденными вещами.
Задержанным оказался 37-летний местный житель, имеющий криминальное прошлое и неоднократно судимый за имущественные преступления. По его признанию, он заметил незапертый автомобиль с открытой дверью и решил похитить оставленные вещи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Похищенные вещи изъяты и будут возвращены законному владельцу после завершения следственных действий.