Омские полицейские расследовали дерзкую кражу фанатского свитера из машины

Задержанным оказался 37-летний местный житель, имеющий криминальное прошлое и неоднократно судимый за имущественные преступления. По его признанию, он заметил незапертый автомобиль с открытой дверью и решил похитить оставленные вещи. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража). Похищенные вещи изъяты и будут возвращены законному владельцу после завершения следственных действий.