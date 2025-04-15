Белоруска сняла квартиру в Минске и получила от нее ключи, но пошла в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
В сообщении говорится, что в Октябрьское РУВД обратилась 20-летняя жительница Слонима, которая сняла квартиру в Минске за 1000 рублей. Она встретилась с хозяйкой, передала ей плату за месяц и получила ключи. Однако, приехав по нужному адресу, белоруска не смогла попасть в нужный подъезд.
Женщина, сдавшая квартиру, признала ошибку и обещала во всем разобраться, но перестала выходить на связь. Сотрудники милиции установили, что девушку обманула жительница Минской области. Она назвала вымышленный адрес, прислала фото из интернета, а ключи отдала от квартиры в Червене. Полученные деньги фигурантка потратила на аренду квартиры в Минске для себя. Заведено уголовное дело.
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