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Белоруска сняла квартиру в Минске и получила от нее ключи, но пошла в милицию

Жительница Слонима сняла квартиру в Минске и пошла в милицию.

Источник: Комсомольская правда

Белоруска сняла квартиру в Минске и получила от нее ключи, но пошла в милицию. Подробности озвучили в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

В сообщении говорится, что в Октябрьское РУВД обратилась 20-летняя жительница Слонима, которая сняла квартиру в Минске за 1000 рублей. Она встретилась с хозяйкой, передала ей плату за месяц и получила ключи. Однако, приехав по нужному адресу, белоруска не смогла попасть в нужный подъезд.

Женщина, сдавшая квартиру, признала ошибку и обещала во всем разобраться, но перестала выходить на связь. Сотрудники милиции установили, что девушку обманула жительница Минской области. Она назвала вымышленный адрес, прислала фото из интернета, а ключи отдала от квартиры в Червене. Полученные деньги фигурантка потратила на аренду квартиры в Минске для себя. Заведено уголовное дело.

Тем временем в Гомеле пьяный мужчина избил жену шваброй при малолетних детях.

Кроме того, мощная магнитная буря обрушится на Землю 16 апреля — что ждать белорусам.

Кстати, в Минске антирекорд пересдач экзамена на водительские права составил 27 раз.