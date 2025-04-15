Белоруска сняла квартиру в Минске и получила от нее ключи, но пошла в милицию

В сообщении говорится, что в Октябрьское РУВД обратилась 20-летняя жительница Слонима, которая сняла квартиру в Минске за 1000 рублей. Она встретилась с хозяйкой, передала ей плату за месяц и получила ключи. Однако, приехав по нужному адресу, белоруска не смогла попасть в нужный подъезд.