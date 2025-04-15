Жителям 10 сел под Воронежем на день отключат электроэнергию из-за ремонта

— К сожалению, эти работы невозможно провести без обесточивания энергооборудования. 17 апреля с 8.00 до 20.00 будет отключена электроэнергии в 10 населенных пунктах. Просим жителей заранее спланировать свой день с учетом работ. Для ускорения процесса будет задействовано более 20 человек и шесть единиц техники, — сообщили в «Воронежэнерго».