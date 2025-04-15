Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителям 10 сел под Воронежем на день отключат электроэнергию из-за ремонта

Энергетики будут менять оборудование на подстанции в Новоживотинном.

Источник: Комсомольская правда

Жителей десяти сел Рамонского района Воронежской области предупредили о временном отключении электроэнергии из-за планового ремонта. 17 апреля специалисты «Воронежэнерго» будут проводить работы по реконструкции подстанции 35 кВ «Новоживотинное» — менять силовой трансформатор на более мощный и устанавливать новый выключатель.

— К сожалению, эти работы невозможно провести без обесточивания энергооборудования. 17 апреля с 8.00 до 20.00 будет отключена электроэнергии в 10 населенных пунктах. Просим жителей заранее спланировать свой день с учетом работ. Для ускорения процесса будет задействовано более 20 человек и шесть единиц техники, — сообщили в «Воронежэнерго».

Света не будет в селах Новоживотинное, Хвощеватка, Ольховатка, Русская Гвоздевка, Гвоздевка, Медовка, Ямное, деревнях Панково, Репное, Моховатка.