Пассажиры автобусов мокнут на остановках без навесов в центре Владивостока

По словам горожан, из-за отсутствия навесов и павильонов людям приходится мокнуть на тротуарах под дождями, ветрами и снегопадами во время ожидания общественного транспорта.
Наиболее острая ситуация складывается на Океанском проспекте, прямо у здания администрации Владивостока. Особое внимание обращается на то, что при нанесении автобусной разметки три года назад якобы предусматривалось расширение пешеходной зоны, однако эти планы остались нереализованными.
«Тротуар здесь очень узкий, и толпа помещается с трудом, а укрыться от дождя в ожидании автобуса невозможно», — сообщили горожане в соцсетях.
Похожая ситуация наблюдается и на остановке «Семеновская», одном из крупнейших транспортных узлов города. Несмотря на частичную реконструкцию и расширение тротуаров, здесь до сих пор не оборудованы пассажирские платформы и остановочные павильоны.
Горожане надеются, что власти примут во внимание обращения и ускорят работы по благоустройству ключевых остановок.