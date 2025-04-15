Пассажиры автобусов мокнут на остановках без навесов в центре Владивостока

Наиболее острая ситуация складывается на Океанском проспекте, прямо у здания администрации Владивостока. Особое внимание обращается на то, что при нанесении автобусной разметки три года назад якобы предусматривалось расширение пешеходной зоны, однако эти планы остались нереализованными.