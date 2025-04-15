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Пассажиры автобусов мокнут на остановках без навесов в центре Владивостока

Жители Владивостока массово жалуются на неудовлетворительное состояние автобусных остановок в центре города.

По словам горожан, из-за отсутствия навесов и павильонов людям приходится мокнуть на тротуарах под дождями, ветрами и снегопадами во время ожидания общественного транспорта.

Наиболее острая ситуация складывается на Океанском проспекте, прямо у здания администрации Владивостока. Особое внимание обращается на то, что при нанесении автобусной разметки три года назад якобы предусматривалось расширение пешеходной зоны, однако эти планы остались нереализованными.

«Тротуар здесь очень узкий, и толпа помещается с трудом, а укрыться от дождя в ожидании автобуса невозможно», — сообщили горожане в соцсетях.

Похожая ситуация наблюдается и на остановке «Семеновская», одном из крупнейших транспортных узлов города. Несмотря на частичную реконструкцию и расширение тротуаров, здесь до сих пор не оборудованы пассажирские платформы и остановочные павильоны.

Горожане надеются, что власти примут во внимание обращения и ускорят работы по благоустройству ключевых остановок.